Можно предотвратить вакцинацией и скринингами: воронежские онкологи — о профилактике рака шейки матки

Как уточнили в региональном онкоцентре, в подавляющем большинстве случаев онкопатология вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ) — инфекцией, передающейся половым путем. Этот вид рака один из немногих, которые можно предотвратить с помощью вакцинации и регулярных скринингов. При раннем выявлении он успешно лечится.