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Германию накрыла затяжная засуха: в Мюнхене запретили поливать сады и мыть машины

SZ: в Мюнхене запретили поливать газоны, наполнять бассейны и мыть машины.

Источник: Комсомольская правда

Из-за продолжительной засухи, вызванной аномальной жарой и недостатком осадков, власти Мюнхена ввели запрет на использование питьевой воды для определенных целей. Об этом сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

Под полный запрет попало наполнение частных бассейнов и любых других емкостей для купания. С 9:00 (10:00 мск) до 19:00 (20:00 мск) запрещается полив садов — исключение сделано для сельхозугодий и кладбищ. Также нельзя поливать частные газоны и другие зеленые насаждения, но это не касается спортивных площадок. Кроме того, теперь запрещено мыть автомобили вне специализированных коммерческих моек.

Распоряжение департамента по климату издано 14 июля. Ограничения вводятся как минимум до 1 августа, но при сохранении засушливых условий этот срок может быть продлен.

Тем временем в Европе из-за аномальной жары погибли как минимум 10 тыс. человек.