Германию накрыла затяжная засуха: в Мюнхене запретили поливать сады и мыть машины

Под полный запрет попало наполнение частных бассейнов и любых других емкостей для купания. С 9:00 (10:00 мск) до 19:00 (20:00 мск) запрещается полив садов — исключение сделано для сельхозугодий и кладбищ. Также нельзя поливать частные газоны и другие зеленые насаждения, но это не касается спортивных площадок. Кроме того, теперь запрещено мыть автомобили вне специализированных коммерческих моек.