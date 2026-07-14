Детей госпитализировали после игры с бешеным ежом в Саратовской области

Две маленькие сестры из Саратовской области проходят экстренную профилактику бешенства после игры с ежом. Животное на следующее утро нашли мёртвым, а экспертиза подтвердила, что оно погибло от бешенства. Об этом сообщили в Саратовской областной детской клинической больнице.
Девочки — годовалая и восьмилетняя — обнаружили ежа во дворе собственного дома и поиграли с ним. Утром мать нашла зверька мёртвым и отвезла в ветеринарный центр. Результаты анализов показали бешенство. Сразу после этого детей доставили в больницу.
«В настоящее время обе пациентки находятся на амбулаторном лечении в нашей больнице — в целях экстренной профилактики бешенства девочкам вводится антирабическая сыворотка», — говорится в Telegram-канале медучреждения.
Врачи действовали оперативно, и сейчас жизни сестёр ничего не угрожает.
Заведующий травмпунктом больницы Алексей Темяков напомнил, что для заражения бешенством укус не обязателен. Достаточно попадания слюны больного животного на слизистые оболочки глаз, рта или носа либо на повреждённую кожу. Он призвал родителей немедленно обращаться к врачам после любого контакта ребёнка с дикими животными.
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