Детей госпитализировали после игры с бешеным ежом в Саратовской области

Две маленькие сестры из Саратовской области проходят экстренную профилактику бешенства после игры с ежом. Животное на следующее утро нашли мёртвым, а экспертиза подтвердила, что оно погибло от бешенства. Об этом сообщили в Саратовской областной детской клинической больнице.