Мошенники всё чаще донимают школьников: на что нужно обратить внимание родителям

Аферисты связываются с ребенком под вымышленным предлогом и начинают угрожать, причем часто давление направлено не на самого ученика, а на его родителей. Типичная схема выглядит так: ребенка запугивают ответственностью мамы и папы и требуют вынести наличные. Щербаченко подчеркнул, что родителям необходимо объяснить детям: о любых подобных контактах нужно немедленно сообщать семье.