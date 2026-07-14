Мошенники всё чаще донимают школьников: на что нужно обратить внимание родителям

Школьников в России все чаще атакуют интернет-мошенники, использующие запугивание. Эксперт Петр Щербаченко предупредил, что злоумышленники давят на детей с целью выманить деньги или имущество. Об этом доцент Финансового университета рассказал в беседе с NEWS.ru.
Аферисты связываются с ребенком под вымышленным предлогом и начинают угрожать, причем часто давление направлено не на самого ученика, а на его родителей. Типичная схема выглядит так: ребенка запугивают ответственностью мамы и папы и требуют вынести наличные. Щербаченко подчеркнул, что родителям необходимо объяснить детям: о любых подобных контактах нужно немедленно сообщать семье.
Специалист настоятельно советует не верить незнакомцам в сети, не отдавать чужим людям деньги и ни в коем случае не называть коды из СМС-сообщений, даже если ребенку очень страшно.
Также в МВД России зафиксировали новую угрозу — мошенники активно вербуют граждан в дропперы через соцсети и мессенджеры. Жертвам обещают быстрый и гарантированный заработок за аренду банковской карты.