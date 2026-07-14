Актриса Галина Боб заявила, что осталась с огромными долгами из-за Wildberries

Российская актриса Галина Боб рассказала, что все ее попытки открыть свой магазин одежды на маркетплейсе Wildberries оказались провальными. В результате ее семья осталась с «огромными долгами и кредитами».
По словам артистки, когда она только начинала свой бизнес, продавцы отдавали Wildberries 30 процентов выручки, а теперь — 70−80 процентов. Боб отметила, что маркетплейс создал массу «ловушек» для магазинов, чтобы заработать на них как можно больше.
— Одежды у нас там на складах осталось миллионов на 15, и достать ее оттуда нереально. Чтобы вывезти свой товар, мы должны будем заплатить приблизительно половину от этой суммы, — подчеркнула актриса.
Галина Боб призналась, что ей приходится распродавать все товары, чтобы хотя бы закрыть кредиты.
20 марта представители Федеральной антимонопольной службы сообщили, что маркетплейсам Wildberries и Ozon необходимо скорректировать работу с продавцами, поскольку размер комиссии на этих платформах создает невыгодные условия для предпринимательской деятельности.