Актриса Галина Боб заявила, что осталась с огромными долгами из-за Wildberries

По словам артистки, когда она только начинала свой бизнес, продавцы отдавали Wildberries 30 процентов выручки, а теперь — 70−80 процентов. Боб отметила, что маркетплейс создал массу «ловушек» для магазинов, чтобы заработать на них как можно больше.