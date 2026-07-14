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Сотрудники лесничества провели занятие для детей в лагере в Татарстане

Школьникам напомнили правила пожарной и санитарной безопасности.

Источник: Национальные проекты России

Занятие на тему «Берегите лес» провели для воспитанников лагеря школы № 8 Лениногорска Республики Татарстан, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона. Мероприятие организовали сотрудники Лениногорского лесничества при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».

Сначала специалисты рассказали ребятам, почему лес важен для человека и окружающей среды. Они объяснили, как деревья очищают воздух, помогают сохранять водные ресурсы и служат домом для множества живых организмов. Также школьникам напомнили правила пожарной и санитарной безопасности в лесу.

После этого участникам показали семена и саженцы деревьев, которые растут в Татарстане. Также им представили информационные видеоролики о том, как развивается дерево — от семени до взрослого растения.

Кроме того, специалисты рассказали о работе лесничих, лесопатологов, инженеров лесного хозяйства и лесных пожарных. Завершилась встреча практической частью: школьники примерили специальный защитный костюм и узнали, как специалисты действуют при тушении лесных пожаров.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.