Глава Ставрополья Владимиров призвал чиновников ходить пешком для экономии бензина

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров ввел ограничения на использование служебного транспорта для сотрудников регионального правительства и министерств. Согласно распоряжению, вступающему в силу с 15 июля, использование ведомственных машин внутри краевого центра разрешено в ограниченном режиме, а все выезды за пределы Ставрополя теперь потребуют личного согласования с губернатором.
Владимиров прокомментировал это решение словами о необходимости личной инициативы со стороны управленцев. Он предложил чиновникам в служебных целях чаще передвигаться пешком или использовать велосипеды. По оценкам властей, эти меры позволят ежемесячно экономить около трех тысяч тонн топлива, которое будет перенаправлено на внутренний рынок для нужд других потребителей.
— Начнем экономить с себя… внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить… Кроме того, предложил топливным компаниям увеличить лимиты отпуска топлива на одну машину. Многие отстаивают в очередях дважды, чтобы получить необходимый для поездки объем, а значит, каждая очередь увеличивается вдвое, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Украинские дроны уже несколько месяцев бьют по российским НПЗ. Проблемы с бензином у потребителей начались с Крыма. Позже в других регионах начали вводить лимиты на продажу горючего. «ВМ» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.