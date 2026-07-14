Глава Ставрополья Владимиров призвал чиновников ходить пешком для экономии бензина

Владимиров прокомментировал это решение словами о необходимости личной инициативы со стороны управленцев. Он предложил чиновникам в служебных целях чаще передвигаться пешком или использовать велосипеды. По оценкам властей, эти меры позволят ежемесячно экономить около трех тысяч тонн топлива, которое будет перенаправлено на внутренний рынок для нужд других потребителей.