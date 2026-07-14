В Тюмени прошел Всероссийский парад семей

Всероссийский парад семей прошел 8 июля на набережной реки Туры в Тюмени, сообщили в администрации города. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Семья».
На набережной работали творческие площадки, мастер-классы и игровые зоны. Одним из ярких событий праздника стал парад детских колясок. Его участники проявили фантазию и подготовили композиции, вдохновленные русскими народными сказками.
Особое внимание гостей привлекла коляска «Гуси-лебеди», которую представила семья Татарских. Именно эта работа стала победителем творческого конкурса. Композицию создали из картона, строительного пенопласта, ткани, декоративных элементов и игрушек. Сказочную команду составили три гуся, Аленушка и Иванушка, Баба-яга, Яблонька и Печка.
Продолжил праздник семейный забег «Летящие сказки». Сотни участников вышли на старт в костюмах любимых персонажей. Для самых маленьких гостей также организовали гонку на самокатах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.