Нижегородская область планирует расширить сотрудничество с Танзанией

Половников познакомил делегацию с автомобилестроением и судостроением региона. Рассказал о возможностях судов на подводных крыльях. Их можно использовать для развития речного туризма в Танзании. Кроме того, в регион готовы поставлять дробильно-сортировочное оборудование для горнодобывающей промышленности, высокотехнологичные станки и твердосплавные инструменты..