Нижегородская область планирует расширить сотрудничество с Танзанией

В Нижегородской области состоялась встреча с делегацией Объединенной Республики Танзания во главе с чрезвычайным и полномочным послом в РФ Фредриком Ибрахимом Кибутой. Встречу провел замгубернатора региона Сергей Половников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Половников познакомил делегацию с автомобилестроением и судостроением региона. Рассказал о возможностях судов на подводных крыльях. Их можно использовать для развития речного туризма в Танзании. Кроме того, в регион готовы поставлять дробильно-сортировочное оборудование для горнодобывающей промышленности, высокотехнологичные станки и твердосплавные инструменты..
Также обсудили вопросы образования. В 2025—2026 учебном 11 студентов из Танзании училсиь в нижегородских вузах. Большинство из них обчается в ПИМУ.
Кроме того, для делегации провели экскурсию по Нижегородском кремлю, а затем предложили возложить цветы к’Вечному огню".
Ранее сообщалось, что Нижегородская область нашла шестой регион-партнёра в Республике Беларусь.