Жители Ростовской области попросили ввести на АЗС систему чет-нечет. Об этом написали в комментариях к посту губернатора Юрия Слюсаря.
— Введите на АЗС области заправку по четным и нечетным номерам автомобилей. В Орловской области так разгрузили заправки.
— Нужно не казаков привлекать с волонтерами, а полицию ставить, регулировать очереди и записывать по номерам, кто и сколько заправил, чтобы исключить перекупов. Некоторые по несколько ходок делают на АЗС, и простым водителям не дают заправиться.
Напомним, ранее глава региона потребовал следить за порядком на АЗС и помогать водителям. В частности, Юрий Слюсарь поставил задачу привлечь на заправки волонтеров и казаков, а также организовать информирование о наличии топлива и работе автозаправок.
Кроме того, губернатор отметил необходимость корректировки работы дорожных камер, чтобы водителям не приходили штрафы после очередей за бензином.
Еще раньше на Дону ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.