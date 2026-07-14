Жители Ростовской области попросили ввести на АЗС систему чет-нечет

— Нужно не казаков привлекать с волонтерами, а полицию ставить, регулировать очереди и записывать по номерам, кто и сколько заправил, чтобы исключить перекупов. Некоторые по несколько ходок делают на АЗС, и простым водителям не дают заправиться.