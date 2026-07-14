Для фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО просят до 30 лет заключения

По данным следствия, в июне 2024 года фигуранты, находясь в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, самовольно покинули камеры и захватили в заложники двух сотрудников ГУ ФСИН. Еще четырем сотрудникам они нанесли телесные повреждения. Во время спецоперации пять злоумышленников, входивших в состав организованной группы, были ликвидированы, еще пять — задержаны. Следователи установили, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.