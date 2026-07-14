Россиянам рассказали, как изменилось отношение к гостям с животными в отелях и ресторанах

Кинолог Антон Давыдов отметил в беседе с сайтом mk.ru, что отношение к собакам в обществе кардинально меняется. Если раньше их воспринимали как охранников, то теперь они стали компаньонами и членами семьи. Особенно это заметно в Москве, где большинство владельцев — молодые люди до 35 лет.