Россиянам рассказали, как изменилось отношение к гостям с животными в отелях и ресторанах

В России стремительно растет число отелей и ресторанов, готовых принимать гостей с домашними питомцами. За последний год количество таких заведений увеличилось на 50%. Такую статистику предоставил научно-исследовательский Центр изучения питания и благополучия животных.
Согласно опросу, около 30% владельцев кошек и собак уже берут их в путешествия, а 22% посещают с питомцами кафе. Всего в стране насчитывается 75 млн кошек и 70 млн собак, при этом в пандемию их число заметно выросло.
Кинолог Антон Давыдов отметил в беседе с сайтом mk.ru, что отношение к собакам в обществе кардинально меняется. Если раньше их воспринимали как охранников, то теперь они стали компаньонами и членами семьи. Особенно это заметно в Москве, где большинство владельцев — молодые люди до 35 лет.
Стоит отметить, что владельцы собак оказались более напористыми и прямыми в общении, чем кошатники. Таким наблюдением поделилась психолог Елена Шпагина. Она отметила, что чаще всего собачники — энергичные экстраверты, которые ценят порядок и любят активное взаимодействие с миром.