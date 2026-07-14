Поляк жестоко избил соотечественника, приняв его за украинца

В польском городе Лодзь гражданин Польши напал на улице на другого поляка, приняв его за украинца. В результате мужчина получил серьезные травмы головы, носа и челюсти. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила местная радиостанция RMF24.
— По словам пострадавшего поляка, незнакомец напал на него, потому что принял его за украинца. Нападавший также оскорбил его, намекнув, что ему не место в нашей стране, — говорится в материале.
Представитель местного полицейского управления Максимилиан Ясяк уточнил, что мужчина прошел мимо жителя Лодзя, который в тот момент говорил по телефону, ударил его кулаком, а затем начал оскорблять, намекая, что ему не место в Польше. Пострадавшего доставили в больницу, а на следующий день он подал заявление в полицейский участок. На данный момент правоохранители не установили личность нападавшего, передает радиостанция.
9 июля появилась информация о том, что группа молодых поляков во Вроцлаве избила 19-летнего украинца, услышав, что он говорит по телефону на украинском языке. После случившегося родители украинца обратились к возможным свидетелям происшествия с просьбой помочь следствию, а правоохранители возбудили уголовное дело.