Поляк жестоко избил соотечественника, приняв его за украинца

Представитель местного полицейского управления Максимилиан Ясяк уточнил, что мужчина прошел мимо жителя Лодзя, который в тот момент говорил по телефону, ударил его кулаком, а затем начал оскорблять, намекая, что ему не место в Польше. Пострадавшего доставили в больницу, а на следующий день он подал заявление в полицейский участок. На данный момент правоохранители не установили личность нападавшего, передает радиостанция.