Более 400 детей избежали социального сиротства в Нижегородской области

Еще одной особенностью региона стала высокая активность жителей в вопросах защиты прав детей. Нижегородская область вошла в десятку российских регионов с наибольшим количеством обращений к федеральному уполномоченному по правам ребенка, что говорит о внимании жителей к проблемам семей и детства.