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Предприятие из Новосибирской области получило знак «Сделано в России»

Его продукция предназначена для сторонников здорового питания.

Источник: Национальные проекты России

Компания «Диа-Веста» из Новосибирской области сертифицировало свою продукцию по программе «Сделано в России». Она действует по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.

Предприятие работает на рынке с 1999 года и специализируется на выпуске функциональных продуктов без сахара. Его продукция предназначена для сторонников здорового питания, спортсменов и будущих мам.

По итогам сертификации Российского экспортного центра компания получила право использовать знак «Сделано в России» в категории «Надежность». Такой статус подтверждает безопасность и качество продукции, а также помогает российским производителям продвигать товары за рубежом.

Напомним, что сертификация по программе «Сделано в России» проводится бесплатно. Получить знак можно по пяти направлениям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.