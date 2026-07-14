Калининградские врачи помогли пациентке с онкологией сохранить беременность

Специалисты Онкологического центра Калининградской области совместно с коллегами Перинатального центра помогли пациентке с раком шейки матки сохранить беременность и успешно провести роды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального онкоцентра.
32-летняя женщина впервые столкнулась с заболеванием во время третьей беременности весной 2025 года. После выявления дисплазии шейки матки биопсия подтвердила раннюю стадию рака. Тогда пациентке удалось доносить ребенка и родить в августе прошлого года.
Спустя четыре месяца женщине провели конизацию шейки матки. В этот период она узнала о новой беременности. Результаты гистологического исследования показали прогрессирование заболевания, однако пациентка решила сохранить ребенка.
Всю беременность женщина находилась под наблюдением специалистов Онкологического и Перинатального центров. По данным врачей, опухоль не демонстрировала признаков агрессивного роста, поэтому от проведения химиотерапии удалось отказаться.
Тактику лечения несколько раз обсуждали на междисциплинарных консилиумах. В итоге было решено продлить беременность до 37 недель, а затем провести кесарево сечение и необходимую онкологическую операцию.
Однако ночью перед запланированным вмешательством у пациентки появились боли в животе. Проведенное обследование выявило признаки гипоксии плода, после чего медики приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Позже выяснилось, что причиной ухудшения состояния ребенка стало обвитие пуповиной.
Мальчик появился на свет 3 июля в 4:28 утра. Его вес составил 2620 граммов, рост — 46 сантиметров. После рождения ребенка передали под наблюдение специалистов Перинатального центра.
После кесарева сечения врачи выполнили пациентке расширенную онкогинекологическую операцию. В настоящее время и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. После получения результатов гистологического исследования врачи определят дальнейшую тактику лечения пациентки.