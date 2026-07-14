Калининградские врачи помогли пациентке с онкологией сохранить беременность

После кесарева сечения врачи выполнили пациентке расширенную онкогинекологическую операцию. В настоящее время и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. После получения результатов гистологического исследования врачи определят дальнейшую тактику лечения пациентки.