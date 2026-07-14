Может ли исповедь стать психотерапией? Священник и психотерапевт дали ответ

В обществе назрела дискуссия о том, может ли разговор с батюшкой заменить прием у психолога. Поводом для спора стал пост в интернете о новом тренде: россияне якобы массово идут к священникам, чтобы сэкономить на дорогих специалистах. Эту тему сайт mk.ru обсудил с психотерапевтом Евгением Идзиковским и иеромонахом Макарием (Маркишем).
Психотерапевт Идзиковский категорично заявил, что исповедь нельзя приравнивать к терапии, так как у них разные цели. Он объяснил, что психолог решает конкретную задачу с измеримым результатом, а священник дает нравственную оценку поступкам. Эксперт подчеркнул, что даже если исповедь приносит облегчение, это не делает ее лечебной процедурой, иначе прогулку или книгу тоже можно было бы назвать терапией.
Священник Макарий, в свою очередь, подтвердил наличие тренда, но уточнил, что на исповеди человек общается с Богом, а батюшка выступает лишь помощником. Он посоветовал верующим тщательно проверять личность священника, чтобы не нарваться на мошенника, и напомнил, что взимание платы за Таинство является церковным преступлением. Оба эксперта сошлись во мнении, что эти сферы могут дополнять друг друга, но не заменять, и выбор зависит от того, какую проблему пытается решить человек.
При этом в РПЦ заявили, что вера в Бога способна помогать людям справиться с психическими расстройствами. Священники отмечают, что полноценная духовная жизнь снижает риск депрессий и панических атак из-за внутреннего баланса человека.