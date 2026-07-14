Может ли исповедь стать психотерапией? Священник и психотерапевт дали ответ

Священник Макарий, в свою очередь, подтвердил наличие тренда, но уточнил, что на исповеди человек общается с Богом, а батюшка выступает лишь помощником. Он посоветовал верующим тщательно проверять личность священника, чтобы не нарваться на мошенника, и напомнил, что взимание платы за Таинство является церковным преступлением. Оба эксперта сошлись во мнении, что эти сферы могут дополнять друг друга, но не заменять, и выбор зависит от того, какую проблему пытается решить человек.