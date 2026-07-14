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Огонь, вода и медные трубы: власти приняли решение отложить ремонт самой большой в Калининграде тепловой станции

Причина — коммунальщики не успевают завершить работы на других объектах.

Источник: Клопс.ru

Плановый ремонт и остановку крупнейшей в Калининграде тепловой станции «Северная» перенесли на неделю. Об этом сообщили в городской администрации.

Работы на объекте должны были начаться 5 августа. Теперь сроки сдвинулись на 12-е число, отключение горожан от горячего водоснабжения продлится до 25 августа.

«Такое решение принято в связи с проведением большого количества работ по замене изношенных участков трубопровода в городе. Отметим, что традиционно часть потребителей крупнейшей городской тепловой станции при наличии технической возможности будет переключена на другие тепловые источники, что позволит избежать отключения горячей воды», — прокомментировали ситуацию с ремонтом коммуникаций в мэрии.

13 июля областной «Водоканал» провёл уникальную комплексную модернизацию системы задвижек на сетях водоснабжения Московского района Калининграда, поменяв их меньше чем за сутки.

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