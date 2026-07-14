Огонь, вода и медные трубы: власти приняли решение отложить ремонт самой большой в Калининграде тепловой станции

«Такое решение принято в связи с проведением большого количества работ по замене изношенных участков трубопровода в городе. Отметим, что традиционно часть потребителей крупнейшей городской тепловой станции при наличии технической возможности будет переключена на другие тепловые источники, что позволит избежать отключения горячей воды», — прокомментировали ситуацию с ремонтом коммуникаций в мэрии.