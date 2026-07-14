В Смоленске прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

На мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в условиях проведения СВО из регионального бюджета выделяются значительные средства, которые идут на развитие систем оповещения, модернизацию защитных сооружений, закупку средств индивидуальной защиты, обновление техники пожарно- спасательных подразделений. Часть средств идёт на защиту стратегически важных объектов в Смоленской области.