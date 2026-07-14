В Смоленске прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации, Герой России, сенатор от Смоленской области Юрий Воробьев, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков сенаторы Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти и профильных ведомств.
В ходе заседания рассмотрели дальнейшее совершенствование системы гражданской обороны, законодательное обеспечение этой работы и внедрение лучших практик, сформированных регионами с учетом современных условий. Результатом заседания станут новые решения, направленные на повышение эффективности системы гражданской обороны и защиты населения.
В Смоленской области, исторически являющейся форпостом России, вопросы гражданской обороны, с учётом современных вызовов, приобретают особое значение и являются одним из безусловных приоритетов в работе региональных властей.
«У нас создано Министерство региональной безопасности, действует Пожарно-спасательный центр Смоленской области, в состав которого входят профессиональная аварийно-спасательная служба, противопожарная служба и учебно- методический центр», — отметил на заседании губернатор Смоленской области Василий Анохин.
На мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в условиях проведения СВО из регионального бюджета выделяются значительные средства, которые идут на развитие систем оповещения, модернизацию защитных сооружений, закупку средств индивидуальной защиты, обновление техники пожарно- спасательных подразделений. Часть средств идёт на защиту стратегически важных объектов в Смоленской области.