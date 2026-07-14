Глава NASA впервые за восемь лет следил за запуском экипажа США и РФ с Байконура

Ранее KP.RU сообщал, что миссия МКС-75 стартовала на орбиту с космодрома Байконур в 17:48 по мск. Экипаж состоит из трех человек, в числе которых два космонавта «Роскосмоса» — командир корабля Петр Дубров и борт-инженер Анна Кикина, а также второй борт-инженер и астронавт НАСА Анил Менон. «Союз МС-29» должен пристыковаться к МКС уже в 20:56, сделав перед этим два витка вокруг Земли.