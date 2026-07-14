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Глава NASA впервые за восемь лет следил за запуском экипажа США и РФ с Байконура

Джаред Айзекман посетил космодром Байконур в день запуска российско-американского экипажа ракеты «Союз МС-29» к МКС.

Источник: Комсомольская правда

Глава NASA Джаред Айзекман впервые за восемь лет наблюдал за запуском российско-американского экипажа 75-й долговременной экспедиции с космодрома Байконур. Старт ракеты «Союз МС-29» к Международной космической станции прошел 14 июля.

Айзекман прибыл на космодром в преддверии пуска ракеты, также он встретился с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым, который поблагодарил его за визит и поддержку международного экипажа.

Ранее KP.RU сообщал, что миссия МКС-75 стартовала на орбиту с космодрома Байконур в 17:48 по мск. Экипаж состоит из трех человек, в числе которых два космонавта «Роскосмоса» — командир корабля Петр Дубров и борт-инженер Анна Кикина, а также второй борт-инженер и астронавт НАСА Анил Менон. «Союз МС-29» должен пристыковаться к МКС уже в 20:56, сделав перед этим два витка вокруг Земли.

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