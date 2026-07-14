Чудесное спасение котенка из стены в Камышине попало на видео

Выяснилось, что котенок застрял в вентканале между этажами. Так и осталось тайной, как он там оказался. Вполне возможно, что он стал жертвой живодеров, которые специально бросили его в узкое пространство. Сложность заключалась в том, что необходимо было взломать участок стены, чтобы извлечь пленника. Но переживавшая за судьбу животного хозяйка разрешила пойти на такие меры. Другая опасность таилась в том, чтобы инструмент не задел малыша.