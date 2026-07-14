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Средства ПВО перехватили и уничтожили 252 украинских дрона

МО: с 8:00 до 20:00 средствами ПВО перехвачены и уничтожены 252 украинских БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Силы и средства ПВО с 08.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 252 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.

«В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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