Минобороны: над регионами РФ сбито 252 беспилотника за день

Над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского моря за день было сбито 252 беспилотника, запущенных украинскими боевиками. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа…», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писал сайт KP.RU, прошедшей ночью российские военные отразили атаку беспилотников противника над различными областями страны. По данным Минобороны, всего за ночное время средствами ПВО было уничтожено 288 украинских БПЛА.