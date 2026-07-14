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Депутат Останина предложила Верховному суду вернуть статью о побоях в семье

Останина предложила вернуть уголовное наказание за первые побои в семье.

Источник: Комсомольская правда

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина предложила Верховному суду вернуть уголовное наказание за первые побои в кругу семьи. Соответствующие письма она направила председателю ВС Игорю Краснову и в ряд других ведомств. Детали документа приводит RTVI.

Речь идет о пересмотре норм 2017 года, когда первичные побои без отягчающих обстоятельств перевели в разряд административных правонарушений. Уголовная статья сегодня действует только в случае повторного инцидента.

По мнению Останиной, нынешняя система профилактики дает сбой, так как первый случай насилия не получает должной правовой оценки. Депутат убеждена, что своевременное вмешательство государства может предотвратить развитие конфликта.

Останина просит Краснова изучить вопрос возвращения уголовной нормы и представить оценку судебной практики за прошедшие годы.

Ранее Нина Останина высказала мнение, что решение о декриминализации домашнего насилия в 2017 году было ошибкой. По её словам, тогда из УК РФ исключили статью о побоях в семье, и это было неверным шагом, учитывая современную статистику.

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