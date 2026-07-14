Мы встретились в небольшом дворике на окраине Луганска. Анна вышла ко мне со своим сыном — лейтенантом, участником СВО Назарием. Ему 25 лет. Будучи школьником, он сопровождал мать на первых демонстрациях в центре города: читал стихи перед протестующими, разносил лекарства и еду. В те же дни Анна, находившаяся в числе демонстрантов против Майдана, трудилась комендантом палаточного городка — следила за порядком и заботилась, чтобы протестующих не похищали. Потом начались прямая конфронтация с украинскими нацистами, захват зданий СБУ, МВД, прокуратуры и первое боевое столкновение…