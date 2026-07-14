14 июля исполнилось 12 лет с одного из самых страшных обстрелов Луганска украинскими нацистами. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с ополченкой, военнослужащим ВС РФ, депутатом первого созыва Народного совета ЛНР Анной Николаенко. Она рассказала «Вечерней Москве» о начале восстания в городе и своем боевом пути.
Мы встретились в небольшом дворике на окраине Луганска. Анна вышла ко мне со своим сыном — лейтенантом, участником СВО Назарием. Ему 25 лет. Будучи школьником, он сопровождал мать на первых демонстрациях в центре города: читал стихи перед протестующими, разносил лекарства и еду. В те же дни Анна, находившаяся в числе демонстрантов против Майдана, трудилась комендантом палаточного городка — следила за порядком и заботилась, чтобы протестующих не похищали. Потом начались прямая конфронтация с украинскими нацистами, захват зданий СБУ, МВД, прокуратуры и первое боевое столкновение…
Начало первых обстрелов Луганска Анна вспоминает с болью и горечью. Самые масштабные из них случились 14 и 18 июля.
— Прилеты были постоянно. Главными жертвами тех ударов стали мирные жители, которые 18 июля 2014 года вышли на улицы за едой и водой для себя и своих детей. Тогда их накрыла артиллерия ВСУ, — говорит женщина. — Сейчас в память жертв того дня готовят монумент.
Когда ВСУ выбили из города, ополченцы начали вытеснять противника из республики. Анна Николаенко вместе с другими луганчанами заняла станицу Луганскую.
Враг отходил, но работы в тылу хватало. Там Анна помогала раненым, организовывала быт подразделений, доставляла провизию на передовые позиции.
В 2022 году под мобилизацию попал и Назарий, который оканчивал университет. Распределили в дивизию, где служила мама.
— У нас детства как такового не было. Я шел по тем же убеждениям, что и матушка, — говорит Назарий.
Спустя 12 лет Анна по-прежнему в строю. Носит форму ВС РФ и сержантские погоны. Назарий в 2024 году получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью, но мечтает вернуться в строй ради того, чтобы на родной земле настал мир.
КСТАТИ.
14 июля 2014 года в ЛНР сообщили, что Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов и ракетно-зенитных установок «Град» жилые районы Луганска. При этом украинские СМИ сами обвиняли в обстрелах участников ополчения ЛНР. 18 июля Луганский горсовет сообщал о 20 погибших жителях.