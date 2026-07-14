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«32 региона и 300 заявок»: в России вручили премию в области народных промыслов

В Москве вручили первую Национальную премию РФ в области народных промыслов.

Источник: Комсомольская правда

Торжественное вручение первой Национальной премии РФ в области народных художественных промыслов состоялось в Совфеде в Москве.

Праздничную церемонию посетили спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, заместитель председателя СФ Инна Святенко и другие представители власти, отрасли и образовательных учреждений.

В Москве вручили первую Национальную премию РФ в области народных промыслов. ФОТО: пресс-служба СФ РФ.

«Мы исходили из понимания, что люди, сохраняющие традиции народного искусства и уникальное многовековое наследие, заслуживают самого высокого общественного и государственного признания», — сказала Матвиенко.

Спикер подчеркнула востребованность премии: на участие заявились 52 субъекта РФ, всего было подано более 300 заявок.

Глава Минпромторга подчеркнул важность системной поддержки народных промыслов, указав на их растущий потенциал и стабильную положительную динамику развития.

Советник президента Антон Кобяков подчеркнул, что развитие и сохранение отрасли является задачей стратегического уровня.

Награда была учреждена с целью развития и популяризации народных промыслов, а также поощрения мастеров и организаций, сохраняющих уникальные российские традиции.

Жюри определило победителей в девяти номинациях. Все лауреаты были награждены дипломами, памятными статуэтками и дополнительными призами от организаций-партнеров.

Накануне президент РФ Владимир Путин наградил лауреатов премии «Все для победы!».

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