«32 региона и 300 заявок»: в России вручили премию в области народных промыслов

Торжественное вручение первой Национальной премии РФ в области народных художественных промыслов состоялось в Совфеде в Москве.
Праздничную церемонию посетили спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, заместитель председателя СФ Инна Святенко и другие представители власти, отрасли и образовательных учреждений.
В Москве вручили первую Национальную премию РФ в области народных промыслов. ФОТО: пресс-служба СФ РФ.
«Мы исходили из понимания, что люди, сохраняющие традиции народного искусства и уникальное многовековое наследие, заслуживают самого высокого общественного и государственного признания», — сказала Матвиенко.
Спикер подчеркнула востребованность премии: на участие заявились 52 субъекта РФ, всего было подано более 300 заявок.
Глава Минпромторга подчеркнул важность системной поддержки народных промыслов, указав на их растущий потенциал и стабильную положительную динамику развития.
Советник президента Антон Кобяков подчеркнул, что развитие и сохранение отрасли является задачей стратегического уровня.
Награда была учреждена с целью развития и популяризации народных промыслов, а также поощрения мастеров и организаций, сохраняющих уникальные российские традиции.
Жюри определило победителей в девяти номинациях. Все лауреаты были награждены дипломами, памятными статуэтками и дополнительными призами от организаций-партнеров.
Накануне президент РФ Владимир Путин наградил лауреатов премии «Все для победы!».