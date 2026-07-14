Корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Во вторник, 14 июля, в 20.52 по московскому времени «Союз МС 29» пристыковался к модулю «Причал» станции.
Следующим этапом миссии станет открытие люков и переход экипажа на борт МКС.
Прямая трансляция запуска корабля «Союз МС-29» с Байконура: Полет до МКС — быстрее, чем из Москвы в Сочи.
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