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Корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Следующий этап миссии — открытие люков и переход экипажа на борт МКС.

Источник: Комсомольская правда

Пилотируемый корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Во вторник, 14 июля, в 20.52 по московскому времени «Союз МС 29» пристыковался к модулю «Причал» станции.

Следующим этапом миссии станет открытие люков и переход экипажа на борт МКС.

Прямая трансляция запуска корабля «Союз МС-29» с Байконура: Полет до МКС — быстрее, чем из Москвы в Сочи.

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