Он знал, как интересен «маленький человек»

Только современники этого не поняли. Художник эволюционировал в одну сторону, а вкусы общества — в противоположную. Члены стрелковой роты, заказавшие монументальный «Ночной дозор», остались глубоко разочарованными. К тому же, прекрасно зарабатывая, мастер не умел распоряжаться деньгами. Как результат всего этого — медленное обнищание.
Надо было писать заказные портреты, а он возился с безымянными стариками! Живопись Рембрандта — как русская литература 19 века, полная внимания и сочувствия к «маленькому человеку».
Герои его поздних картин словно написаны мерцающим золотом. На московском (из Пушкинского музея) шедевре изображен момент, когда царица Эсфирь разоблачила любимого визиря царя и за столом повисла тишина… Или вспомним «Возвращение блудного сына». Сколько в нем драмы и мудрости родительского всепрощения!
Судьба не была к нему милостива. Смерть троих детей и жены Саскии, банкротство с описанием имущества, предательство учеников, кончина второй спутницы жизни и, под конец, уход 26-летнего сына. На последнем автопортрете Рембрандта седой немощный стоик с усмешкой смотрит в лицо наступающей тьме.