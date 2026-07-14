Он знал, как интересен «маленький человек»

Только современники этого не поняли. Художник эволюционировал в одну сторону, а вкусы общества — в противоположную. Члены стрелковой роты, заказавшие монументальный «Ночной дозор», остались глубоко разочарованными. К тому же, прекрасно зарабатывая, мастер не умел распоряжаться деньгами. Как результат всего этого — медленное обнищание.