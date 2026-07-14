Космический корабль «Союз МС-29» пристыковался к модулю «Причал» МКС

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур состоялся в 17:48 по московскому времени. Спустя девять минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту. Сближение со станцией было осуществлено по сверхкороткой двухвитковой схеме, что позволило сократить время полета до МКС. В состав основного экипажа 75-й долговременной экспедиции вошли командир корабля, космонавт Роскосмоса Петр Дубров, космонавт Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.
Ожидаемая продолжительность их работы на орбите составит 261 сутки. Помимо экипажа, на борт станции доставлена научная аппаратура, предназначенная преимущественно для медико-биологических и биотехнологических исследований. В рамках миссии запланировано выполнение около 40 экспериментов. Среди новых направлений работы выделяются проект «Газоанализатор-ФС», нацеленный на создание автоматизированной системы контроля атмосферы для будущих пилотируемых полетов в дальний космос.
— Следующий этап миссии — открытие люков и переход экипажа на борт МКС, — передает официальный Telegram-канал Роскосмоса.
Соглашение о перекрестных полетах Роскосмос и NASA подписали в июле 2022 года. Документ предусматривает участие российских космонавтов в миссиях на кораблях Crew Dragon компании SpaceX, а американских астронавтов — на российских пилотируемых кораблях серии «Союз МС».