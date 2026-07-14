Космический корабль «Союз МС-29» пристыковался к модулю «Причал» МКС

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур состоялся в 17:48 по московскому времени. Спустя девять минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту. Сближение со станцией было осуществлено по сверхкороткой двухвитковой схеме, что позволило сократить время полета до МКС. В состав основного экипажа 75-й долговременной экспедиции вошли командир корабля, космонавт Роскосмоса Петр Дубров, космонавт Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.