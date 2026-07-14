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«Союз МС-29» с новым экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29», запущенный с Байконура 14 июля, пристыковался к Международной космической станции. Как следует из трансляции «Роскосмоса», он будет находиться у модуля «Причал» нашего сегменте МКС.

Источник: Life.ru

Момент стыковки «Союза» с МКС. Видео © VK / Роскосмос.

Напомним, сегодня с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-29», который доставил на МКС россиян Петра Дуброва и Анну Кикину. Также с ними — дебютант из NASA Анил Менон.

Главные события в мире науки, космоса и высоких технологий — в разделе «Наука» на Life.ru.

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