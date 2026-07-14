«Союз МС-29» с новым экипажем пристыковался к МКС

Напомним, сегодня с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-29», который доставил на МКС россиян Петра Дуброва и Анну Кикину. Также с ними — дебютант из NASA Анил Менон.
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