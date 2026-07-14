Минобороны: 252 дрона сбили над регионами РФ, Азовским и Черным морями за день

13 июля в результате атак украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике погибли восемь человек, включая ребенка, и еще десять мирных жителей получили ранения. Также при атаках повреждения получили пять жилых домов, два объекта инфраструктуры, грузовые и легковые автомобили.