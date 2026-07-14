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Минобороны: 252 дрона сбили над регионами РФ, Азовским и Черным морями за день

В течение дня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 252 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

В течение дня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 252 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

— В период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, — говорится в сообщении.

Вражеские дроны также были ликвидированы над Краснодарским краем, Московским регионом, республиками Крым и Адыгея, передает ТАСС.

В ночь с 13 на 14 июля российские силы ПВО сбили 288 дронов ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и другими регионами страны.

13 июля в результате атак украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике погибли восемь человек, включая ребенка, и еще десять мирных жителей получили ранения. Также при атаках повреждения получили пять жилых домов, два объекта инфраструктуры, грузовые и легковые автомобили.

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