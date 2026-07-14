Как кожа показывает возраст организма и что реально замедляет старение

[02:24] Почему кожу начали считать биомаркером здоровья.
[06:25] Как концепция longevity изменила косметологию.
[09:32] Что такое биологический возраст кожи.
[15:43] Какие технологии меняют подход к уходу за кожей.
[18:45] Как отличить научные разработки от маркетинга.
[20:57] Какие привычки помогают замедлить старение кожи.
[37:00] Почему уход за кожей связан со здоровым долголетием.
Современная косметология постепенно отходит от идеи борьбы с внешними признаками старения и все чаще опирается на концепцию здорового долголетия. Об этом в эфире Радио РБК рассказала кандидат биологических наук, научный эксперт бренда Clarins Виктория Баришполец. По ее словам, кожу сегодня рассматривают не только как отдельный орган, но и как биомаркер процессов, происходящих во всем организме. «Кожа — это зеркало всех процессов, которые внутри нашего организма происходят», — объяснила Баришполец.
Эксперт также рассказала, как потребителю отличить научные разработки от маркетинговых заявлений. По ее словам, при выборе средств стоит обращать внимание на наличие исследований, клинические протоколы и состав, а не только на громкие названия ингредиентов.
Среди привычек, которые помогают сохранить здоровье кожи, она назвала защиту от ультрафиолета, качественный сон, сбалансированное питание, снижение хронического стресса и регулярный уход.