Как кожа показывает возраст организма и что реально замедляет старение

Современная косметология постепенно отходит от идеи борьбы с внешними признаками старения и все чаще опирается на концепцию здорового долголетия. Об этом в эфире Радио РБК рассказала кандидат биологических наук, научный эксперт бренда Clarins Виктория Баришполец. По ее словам, кожу сегодня рассматривают не только как отдельный орган, но и как биомаркер процессов, происходящих во всем организме. «Кожа — это зеркало всех процессов, которые внутри нашего организма происходят», — объяснила Баришполец.