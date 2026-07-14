Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как кожа показывает возраст организма и что реально замедляет старение

Современная косметология все чаще рассматривает кожу как показатель общего состояния организма. Как наука о долголетии меняет уход и как отличить исследования от маркетинга — в программе «Качество жизни» на Радио РБК.

Источник: РБК

[02:24] Почему кожу начали считать биомаркером здоровья.

[06:25] Как концепция longevity изменила косметологию.

[09:32] Что такое биологический возраст кожи.

[15:43] Какие технологии меняют подход к уходу за кожей.

[18:45] Как отличить научные разработки от маркетинга.

[20:57] Какие привычки помогают замедлить старение кожи.

[37:00] Почему уход за кожей связан со здоровым долголетием.

Современная косметология постепенно отходит от идеи борьбы с внешними признаками старения и все чаще опирается на концепцию здорового долголетия. Об этом в эфире Радио РБК рассказала кандидат биологических наук, научный эксперт бренда Clarins Виктория Баришполец. По ее словам, кожу сегодня рассматривают не только как отдельный орган, но и как биомаркер процессов, происходящих во всем организме. «Кожа — это зеркало всех процессов, которые внутри нашего организма происходят», — объяснила Баришполец.

Эксперт также рассказала, как потребителю отличить научные разработки от маркетинговых заявлений. По ее словам, при выборе средств стоит обращать внимание на наличие исследований, клинические протоколы и состав, а не только на громкие названия ингредиентов.

Среди привычек, которые помогают сохранить здоровье кожи, она назвала защиту от ультрафиолета, качественный сон, сбалансированное питание, снижение хронического стресса и регулярный уход.