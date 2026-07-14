С апреля в Калининградской области высадили более 3,5 тысяч деревьев

«С апреля по июнь в рамках акции высажено порядка 3,6 тысяч деревьев и кустарников. Новые зелёные памятники появились в местах, имеющих историческое и общественное значение: у мемориалов и братских захоронений, на территориях лесничеств, в парках, скверах и школьных дворах», — сообщили в правительстве.