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С апреля в Калининградской области высадили более 3,5 тысяч деревьев

Работы провели в рамках акции «Сад памяти».

С апреля в Калининградской области высадили более 3,5 тысяч деревьев. Работы провели в рамках акции «Сад памяти». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«С апреля по июнь в рамках акции высажено порядка 3,6 тысяч деревьев и кустарников. Новые зелёные памятники появились в местах, имеющих историческое и общественное значение: у мемориалов и братских захоронений, на территориях лесничеств, в парках, скверах и школьных дворах», — сообщили в правительстве.

В акции приняли участие педагоги, учащиеся, ветераны, коллективы предприятий, работники лесного хозяйства и общественных организаций. Осенью акцию возобновят.

«Сад Памяти» — это международная акция, направленная на увековечивание памяти о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В проекте участвуют все муниципалитеты Калининградской области. Акция продлится до октября 2026 года.

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