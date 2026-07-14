В Евросоюзе запретили снимать спортсменок в сексуализирующих ракурсах

В организации заявили, что эти меры направлены на борьбу с сексуализацией спортсменок в телевещании. Также операторов призвали применять эффект замедленного воспроизведения только в случаях, когда он оправдан спортивной логикой, и избегать кадров, которые могут быть сочтены компрометирующими.