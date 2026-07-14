Кибы забыта? Лепс признался, что нашёл новую возлюбленную

Ранее Григорий Лепс признал свой развод с Анной Шаплыковой главной ошибкой и сожалел о действиях, приведших к краху семьи, хотя не видит возможности восстановить отношения. Он поддерживает тёплое общение с бывшей женой и выражает благодарность за её мудрость, которая позволила сохранить дружбу. Певец продолжает ценить их связь, несмотря на невозможность воссоединения.