Высокий тестостерон и облысение: врач развеял главный миф о потере волос

Вопреки распространенному мнению, причиной облысения по мужскому типу является не высокий уровень тестостерона, а наследственная чувствительность волосяных луковиц к его производному — дигидротестостерону (ДГТ). Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-уролог Федор Дериш.
Специалист пояснил, что виноват не сам гормон, а фермент 5-альфа-редуктаза, который превращает тестостерон в активный метаболит ДГТ. Именно это вещество связывается с рецепторами в лобно-теменной зоне и запускает процесс истончения волос. При этом у большинства лысеющих мужчин уровень тестостерона в крови остается абсолютно нормальным.
Проблема кроется в повышенной активности фермента в коже головы и генетической чувствительности рецепторов, которая передается от обоих родителей. Уролог привел два ярких доказательства: евнухи с удаленными яичками никогда не лысеют, но при введении тестостерона у них развивается алопеция, а препараты, блокирующие выработку ДГТ, эффективно замедляют потерю волос без снижения общего тестостерона.
При этом учёные бьют тревогу из-за уровня тестостерона у мужчин. Исследователи проанализировали медицинские показатели 118 тысяч мужчин из нескольких стран в период с 1972 по 2019 год. Выяснилось, что общий уровень тестостерона за это время обвалился на 54%, пишет «Царьград».