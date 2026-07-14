Высокий тестостерон и облысение: врач развеял главный миф о потере волос

Специалист пояснил, что виноват не сам гормон, а фермент 5-альфа-редуктаза, который превращает тестостерон в активный метаболит ДГТ. Именно это вещество связывается с рецепторами в лобно-теменной зоне и запускает процесс истончения волос. При этом у большинства лысеющих мужчин уровень тестостерона в крови остается абсолютно нормальным.