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Корабль «Союз МС-29» с экипажем Роскосмоса и NASA пристыковался к МКС

Ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» стартовала с Байконура в 17.48 мск.

Источник: Комсомольская правда

Корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила госкорпорация Роскосмос.

«Пилотируемый корабль “Союз МС 29” прибыл на станцию. Сегодня в 20:52:23 мск “Союз МС 29” пристыковался к модулю “Причал” Международной космической станции», — говорится в публикации.

В компании уточнили, что в составе экипажа корабля космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства) Анил Менон.

В Роскосмосе отметили, что следующим этапом миссии станет открытие люков и переход экипажа на борт МКС.

Как писал сайт KP.RU, ракета-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-29», стартовала с Байконура 14 июля в 17.48 по московскому времени. Запуск ракеты был полностью согласован и утвержден государственной комиссией.

Ранее подчеркивалось, что полет корабля к МКС продлится около 3 часов 8 минут и будет осуществлен по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения. Стыковка «Союза МС-29» к модулю «Причал» российского сегмента станции была запланирована на 20.56 по мск.

Прямая трансляция запуска корабля «Союз МС-29» с Байконура: Полет до МКС — быстрее, чем из Москвы в Сочи.

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