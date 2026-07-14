Суниса Ли возвращается в гимнастику ради Игр-2028 в Лос-Анджелесе

Life.ru рассказывал, как в конце июня сборная России по художественной гимнастике не поехала на Кубок вызова в румынский Клуж-Напока из-за позиции организаторов. Пресс-атташе Федерации гимнастики России Линар Гинатуллин пояснил, что принимающую сторону уведомили об отказе демонстрировать национальный флаг и исполнять гимн в случае победы российских гимнасток, а это прямо нарушило майское решение исполкома World Gymnastics о полном восстановлении спортсменов в правах. В федерации подчеркнули, что подобные ограничения противоречат уставным принципам международных спортивных структур, и заявили о готовности выступать лишь при строгом соблюдении всех норм.