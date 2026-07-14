Глава Роспотребнадзора области Елена Бабура: городские фонтаны не предназначены для купания

Она подчеркнула, что вода в фонтанах не проходит необходимую очистку и может стать источником заражения. «Фонтаны — это не места для купания. За этой водой никто не следит, она никаким образом не обрабатывается и не дезинфицируется. Это не чаша бассейна, которая имеет определённые требования, гигиенические нормативы и так далее. Это даже не море, где идёт смешивание и разбавление воды», — сказала руководитель управления Роспотребнадзора.