Глава Роспотребнадзора области Елена Бабура: городские фонтаны не предназначены для купания

В Роспотребнадзоре объяснили, почему в период подъема заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Калининградской области могут отключать городские фонтаны. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура во время пресс-конференции в РИЦ ТАСС, такие меры направлены на предотвращение распространения инфекции, поскольку фонтаны не являются местами для купания.
Отключение фонтанов в 2025 году было связано с ростом заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Несмотря на критику со стороны жителей, эта мера помогла снизить риск распространения вируса. «Это непопулярная мера, я согласна, она всегда вызывает большую критику в отношении Роспотребнадзора. Но, к сожалению, многие используют фонтаны для купания», — отметила Бабура.
Она подчеркнула, что вода в фонтанах не проходит необходимую очистку и может стать источником заражения. «Фонтаны — это не места для купания. За этой водой никто не следит, она никаким образом не обрабатывается и не дезинфицируется. Это не чаша бассейна, которая имеет определённые требования, гигиенические нормативы и так далее. Это даже не море, где идёт смешивание и разбавление воды», — сказала руководитель управления Роспотребнадзора.
При этом специалист отметила, что обработка чаш фонтанов перед началом сезона не делает их безопасными для купания. При высокой циркуляции энтеровирусной инфекции вирус может накапливаться в воде, особенно в жаркую погоду, отметила Бабура. Это повышает риск заражения детей, которые играют в фонтанах.