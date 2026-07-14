Петербургская биржа ограничит покупку бензина конечными потребителями

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился установить для служебных автомобилей региональных чиновников такой же лимит на бензин, который действует на АЗС для жителей. Соответствующее поручение уже получила автобаза правительства области, при этом исключений для должностных лиц не предусмотрено.