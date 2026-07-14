Защита кожи от старения на солнце — не только крем: какие продукты помогают избежать морщин

Защитить кожу от старения во время загара помогут не только кремы, но и обычные продукты. Яркие овощи, фрукты и ягоды содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют разрушительное действие солнечных лучей. Об этом в беседе с aif.ru рассказала терапевт Татьяна Солнцева.
Специалист пояснила, что ультрафиолет вызывает в коже окислительный стресс, повреждая коллаген и ДНК клеток. Именно это ведет к появлению морщин и покраснений. Однако пигменты вроде ликопина (томаты) или антоцианидинов (ягоды) подавляют эти процессы и даже нейтрализуют свободные радикалы.
Врач уточнила, что для эффекта достаточно съедать всего пару ложек томатной пасты в день, а лютеин из шпината или капусты кейл защищает не только кожу, но и зрение. Она посоветовала готовить овощи с маслом или сливками, так как полезные вещества лучше усваиваются с жирами.
Эксперт предупредила, что начинать насыщать организм такими продуктами нужно за месяц до отпуска. Однако она подчеркнула, что диета не заменит солнцезащитный крем с SPF, а лишь дополнит его.
При этом косметолог Марият Мухина рассказала, что главное требование к средству для защиты от солнца — наличие UV-фильтров с SPF не менее 30.