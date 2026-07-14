Защита кожи от старения на солнце — не только крем: какие продукты помогают избежать морщин

Врач уточнила, что для эффекта достаточно съедать всего пару ложек томатной пасты в день, а лютеин из шпината или капусты кейл защищает не только кожу, но и зрение. Она посоветовала готовить овощи с маслом или сливками, так как полезные вещества лучше усваиваются с жирами.