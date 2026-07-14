Губернатор Ставрополья предложил увеличить лимит отпуска топлива в одни руки

Принято решение ограничить использование служебного транспорта правительством и министерствами края. Машины для руководителей разрешено использовать только в Ставрополе, все выезды — по личному согласованию с губернатором. Аналогичные рекомендации направлены муниципальным администрациям и депутатам. По оценке властей, это позволит ежемесячно экономить около 3 тысяч тонн топлива, которые останутся на рынке для других потребителей.