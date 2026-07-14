Фотограф показал неповторимую красоту жарких закатов на Волге

Пять минут по мосту на автомобиле на противоположную сторону Волги — и вот под ногами жителей Волгограда уже горячий песок и спасительная речная прохлада. Смотришь на огромный город со стороны и оставляешь там суету рабочего дня, наблюдая за дивным закатом.