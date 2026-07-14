В Ростовской области 15 июля ожидаются дожди с грозами

15 июля в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность. Ночью осадков практически не предвидится, а днём пройдут кратковременные дожди с грозами.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 7−12 м/с, во время грозы порывы будут достигать 15 м/с.
Температура воздуха ночью составит 18…20°C, днём прогреется до 28…30°C. Сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности (5-й класс).По Ростовской области погода будет схожей: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а в отдельных районах возможны сильные ливни.
Ветер западных направлений 7−12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15−18 м/с. Ночью температура составит 17…22°C, местами опускаясь до 13 , а днём воздух прогреется до 25…30°C, в отдельных местах до 33 .Чрезвычайный уровень пожарной опасности (5-й класс) местами ожидается в северо-западных, северо-восточных, южных районах области и в Приазовье.
Высокий уровень пожарной опасности (4-й класс) местами прогнозируется в северо-западных, северо-восточных, центральных районах, а также в Приазовье.