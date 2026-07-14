В Ростовской области 15 июля ожидаются дожди с грозами

Ветер западных направлений 7−12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15−18 м/с. Ночью температура составит 17…22°C, местами опускаясь до 13 , а днём воздух прогреется до 25…30°C, в отдельных местах до 33 .Чрезвычайный уровень пожарной опасности (5-й класс) местами ожидается в северо-западных, северо-восточных, южных районах области и в Приазовье.