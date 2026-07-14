Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив

Он добавил, что полная блокада Ормузского пролива сохраняется только для судов, следующих в иранские порты и из них, а также для перевозящих иранские грузы. Еще 13 июля Трамп объявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль и намерены получать вознаграждение за обеспечение безопасного прохода судов через него. Позже он уточнил, что оплата, которую будут взимать США за проход судов, составит 20 процентов стоимости перевозимого груза.