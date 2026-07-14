Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив

Президент Дональд Трамп на своей странице в X объявил, что США не будет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. По словам главы государства, он провел «продуктивные переговоры» с лидерами стран Ближнего Востоке, после которых решил заменить сбор на «торговые и инвестиционные соглашения», которые государства Персидского залива будут заключать с Вашингтоном.
— Эти инвестиции будут огромными, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего, — заявил Трамп.
Он добавил, что полная блокада Ормузского пролива сохраняется только для судов, следующих в иранские порты и из них, а также для перевозящих иранские грузы. Еще 13 июля Трамп объявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль и намерены получать вознаграждение за обеспечение безопасного прохода судов через него. Позже он уточнил, что оплата, которую будут взимать США за проход судов, составит 20 процентов стоимости перевозимого груза.
12 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.