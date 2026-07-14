Сила смерча была такая, что опрокинулся многотонный грузовик: огромный вихрь в Башкирии сняли на видео

Устрашающие кадры приходят из Башкирии. Огромный смерч обрушился на некоторые районы республики. По сообщениям очевидцев и кадрам с места ураганный ветер сорвал с нескольких домов крыши и даже смог перевернуть многотонный грузовик.
Предварительно, смерч был замечен в селе Турумбет Аургазинского района, Старо-Аккулаево, Малоаккулаево и Раевском Альшеевского района и в Давлекановском районе.
«Мощный смерч сорвал крыши с дома и хозяйственных построек, повредил линии электропередачи, повалил дерево, автомобиль. Ведутся восстановительные работы последствий стихии», — приводит «Кп-Уфа» слова главы администрации Альшеевского района Наиля Абелгузина.
О пострадавших в результате разгула стихии не сообщается.