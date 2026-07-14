Суд оправдал женщину, которой грозило 12 лет тюрьмы: она задушила больную мать платком

В Италии суд оправдал женщину, которая задушила свою мать, страдающую болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает издание Repubblica.
Инцидент произошел в городе Сан-Джованни-Вальдарно. 67-летняя женщина убила свою тяжелобольную 93-летнюю мать, задушив ее шейным платком. После произошедшего итальянка вызвала полицию и призналась в содеянном, попросив о помощи.
Изначально обвинение запросило для обвиняемой в убийстве матери 12 лет тюремного заключения. Однако суд вынес оправдательный приговор. Присяжные установили, что женщина находилась в полной невменяемости в момент убийства матери, которая была вызвана тяжелым посттравматическим стрессом из-за болезни ровесницы и ухода за ней на протяжении долгого времени без поддержки.
Ранее KP.RU сообщал, что в Британии мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство матери. Он до смерти замучил 75-летнюю родственницу, а также препятствовал ее погребению.