Суд оправдал женщину, которой грозило 12 лет тюрьмы: она задушила больную мать платком

Изначально обвинение запросило для обвиняемой в убийстве матери 12 лет тюремного заключения. Однако суд вынес оправдательный приговор. Присяжные установили, что женщина находилась в полной невменяемости в момент убийства матери, которая была вызвана тяжелым посттравматическим стрессом из-за болезни ровесницы и ухода за ней на протяжении долгого времени без поддержки.