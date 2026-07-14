Раскрыт молекулярный механизм накопления жира в печени при развитии стеатоза

Данная особенность веществ побудила ученых проследить, как подавление их выработки будет влиять на жизнедеятельность клеток печени мышей, питавшихся нормальной или высококалорийной диетой. В ходе опытов биологи обнаружили, что подавление выработки одной из таких молекул, глицерин-3-фосфата, приводит к резкому замедлению в накоплении жира в печени мышей, питавшихся высококалорийной диетой. Далее ученые проследили, как глицерин-3-фосфат влияет на обмен веществ в отдельных клетках печени. Опыты показали, что данная молекула особым образом воздействует на цепочку генов mTORC1, регулирующую реакцию клеток на различные нутриенты, и заставляет ее активировать несколько ферментов, связанных с преобразованием углеводов в жиры.