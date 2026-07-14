Юрист Кудряшова заявила, что дома нельзя разделять на части при разводе

С 2025 года законодательство России ужесточило подход к разделу жилых и садовых домов, и теперь их раздел как самостоятельных частей в случае развода пары не допускается. Об этом рассказала практикующий юрист Екатерина Кудряшова.
Она отметила, что из-за этого для большинства семейных ситуаций рабочим путем становится определение долей недвижимости и согласование порядка их использования. Эксперт отметила, что сделать отдельные входы и автономные коммуникации реально, но это будет полноценной реконструкцией объекта.
— Это требует проекта, соблюдения норм безопасности, уведомительного порядка и подтверждения соответствия требованиям. Нельзя под видом семейного раздела создавать фактически многоквартирный дом там, где по документам должен быть индивидуальный или садовый дом, — подчеркнула Кудряшова в беседе с Aif.ru.
Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что проживание в неприватизированной квартире существенно ограничивает права граждан, поскольку они выступают в роли нанимателей, а не собственников жилья.