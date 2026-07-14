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Дополнительные автобусы пустят из Петербурга в Ивангород ко Дню Ленобласти

Сейчас в приграничном городе кипит работа по наведению порядка.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии празднования 99-летия Ленинградской области для гостей организуют дополнительный транспорт. Из Петербурга в Ивангород и обратно пустят автобусы по 16 рейсов в обоих направлениях.

— Из Ивангорода в Петербург автобусы будут отправляться каждый час с семи утра до восьми вечера, а также в 22:00 и 23:15. Обратно — с семи утра до десяти вечера, — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ивангород находится в приграничной зоне, поэтому въезд в город возможен только при наличии оригинала паспорта гражданина РФ. Гостей просят заранее позаботиться о документах.

День Ленинградской области традиционно отмечают в первое воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на 2 августа. К торжеству в Ивангороде обновляют фасады, тротуары, газоны и общественные пространства. В работах задействовано более 300 строителей.